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1 час назад

Федерация фехтования Украины о допуске россиян: «Глубоко шокированы и возмущены решением FIE. Будем консультироваться с НОК Украины и министерством спорта»

Sports.ruиещё 2

Сегодня Международная федерация фехтования (FIE) одобрила возвращение российских и белорусских спортсменов на соревнования под своей эгидой.

Федерация фехтования Украины отреагировала на допуск россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Решение было принято на внеочередном конгрессе FIE 89 голосами «за», против было 46.

«Сегодня конгресс Международной федерации фехтования, вопреки категорическим возражениям украинской стороны и наших союзников, проголосовал за возвращение к соревнованиям под эгидой FIE представителей РФ и Беларуси, которые были отстранены от международных турниров в марте 2022 года в соответствии с рекомендацией Международного олимпийского ко

Мы глубоко шокированы и возмущены этим решением и немедленно созываем заседание президиума для принятия решения о нашей реакции на вердикт FIE и его возможном обжаловании.

В течение выходных мы будем консультироваться с членами федерации, спортсменами, тренерами, НОК Украины и министерством спорта», – говорится в заявлении украинской федерации.

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