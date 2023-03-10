Федерация фехтования Украины отреагировала на допуск россиян

Сегодня Международная федерация фехтования (FIE) одобрила возвращение российских и белорусских спортсменов на соревнования под своей эгидой.

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Решение было принято на внеочередном конгрессе FIE 89 голосами «за», против было 46.

«Сегодня конгресс Международной федерации фехтования, вопреки категорическим возражениям украинской стороны и наших союзников, проголосовал за возвращение к соревнованиям под эгидой FIE представителей РФ и Беларуси, которые были отстранены от международных турниров в марте 2022 года в соответствии с рекомендацией Международного олимпийского ко

Мы глубоко шокированы и возмущены этим решением и немедленно созываем заседание президиума для принятия решения о нашей реакции на вердикт FIE и его возможном обжаловании.