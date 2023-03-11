Федерация фехтования Украины отреагировала на допуск россиян

Федерация фехтования Украины прокомментировала решение допустить российских спортсменов на международные турниры. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Мы глубоко шокированы и возмущены и немедленно созываем заседание президиума для принятия решения о нашей реакции на вердикт», — заявили в организации.

Украинская сторона подчеркнула, что будет консультироваться с членами федерации, спортсменами, тренерами, олимпийским комитетом Украины и министерством спорта.

10 марта издание Inside the Games сообщило, что Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение вернуть российских и белорусских спортсменов на турниры. Голосование прошло на внеочередном конгрессе организации. Возвращение спортсменов на старты состоится не раньше середины апреля 2023 года.