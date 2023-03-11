Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+4° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
10 минут назад

В США раскритиковали допуск российских фехтовальщиков до международных турниров

Чемпионат.comиещё 1

Генеральный директор Федерации фехтования США (USA Fencing) Фил Эндрюс прокомментировал решение Международной федерации фехтования (FIE) допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой.

В США раскритиковали допуск фехтовальщиков из РФ к международным турнирам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Голосование более чем 80 делегатов за возвращение российских и белорусских спортсменов не является прямым одобрением действий России, но посылает миру сигнал о том, что большая часть международного фехтовального сообщества готова закрыть глаза на многое и приветствовать возвращение фехтовальщиков, финансируемых правительством России. Ранее 77% делегатов проголосовали за продление отстранения. Что изменилось за 104 дня?» — приводит слова Эндрюса Reuters.

Конгресс FIE допустил российских и белорусских фехтовальщиков до международных турниров — СМИ

Напомним, решение должно вступить в силу со второй половины апреля 2023 года, как раз к июльскому чемпионату мира по фехтованию в Милане. Это позволит российским и белорусским фехтовальщикам принять участие в квалификации к Олимпийским играм 2024 года в Париже.

Летние виды спорта,Правительство РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий