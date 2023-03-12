Россиянки не выступят на чемпионате Европы по художественной гимнастике

Российские спортсменки не смогут выступить на чемпионате Европы по художественной гимнастике в мае. Официальная жеребьевка турнира прошла без нашей команды, передает ТАСС.

Фото: sbornaya-rossii.ru sbornaya-rossii.ru

Чемпионат Европы по художественной гимнастике пройдет в Баку с 17 по 21 мая.

Жеребьевка состоялась сегодня. Команды России и Армении посеяны не были.

Информацию подтвердила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер. По ее словам, Россия не участвовала в жеребьевке, поэтому на турнир наша команда попасть не сможет.

Чемпионат Европы в Баку является отборочным стартом на мировое первенство, которое пройдет в августе в испанской Валенсии.