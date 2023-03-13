Корея отказалась от идеи совместного проведения Олимпийских игр с КНДР

Мэр Сеула О Сэ Хун сообщил об отказе Южной Кореи от идеи совместного проведения летних Олимпийских игр с КНДР.По словам политика, Сеул будет подавать заявку на проведение Игр 2036.
— Я думаю, что стратегия на 2032 год была обречена на провал из за непредсказуемости межкорейских отношений, — цитирует О Сэ Хуна Reuters.
В 2021 году правительство Кореи направило в Международный олимпийский комитет (МОК) письмо с предложением о проведении летней Олимпиады 2032 года совместно с КНДР, но исполком МОК утвердил австралийский Брисбен в качестве города организатора Игр 2032.
Ранее гендиректор МОК Кристоф де Кеппер отметил, что ОИ 2036 готовы принять 10 стран.
Предстоящие 33 е по счету летние Олимпийские игры планируется провести с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже.