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26 минут назад

Корея отказалась от идеи совместного проведения Олимпийских игр с КНДР

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Мэр Сеула О Сэ Хун сообщил об отказе Южной Кореи от идеи совместного проведения летних Олимпийских игр с КНДР.По словам политика, Сеул будет подавать заявку на проведение Игр 2036.

Корея отказалась от идеи совместного проведения Олимпийских игр с КНДР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Я думаю, что стратегия на 2032 год была обречена на провал из за непредсказуемости межкорейских отношений, — цитирует О Сэ Хуна Reuters.

В 2021 году правительство Кореи направило в Международный олимпийский комитет (МОК) письмо с предложением о проведении летней Олимпиады 2032 года совместно с КНДР, но исполком МОК утвердил австралийский Брисбен в качестве города организатора Игр 2032.

Ранее гендиректор МОК Кристоф де Кеппер отметил, что ОИ 2036 готовы принять 10 стран.

Предстоящие 33 е по счету летние Олимпийские игры планируется провести с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже.

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