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1 час назад

Южная Корея отказалась от идеи совместного проведения Олимпиады с КНДР

Никита Бородкин

Южная Корея отказалась от идеи совместного проведения Олимпийских игр с КНДР. Как сообщает «Чемпионат.com», об этом заявил мэр Сеула О Сэ Хун.

Корея отказалась от идеи совместного проведения Олимпийских игр с КНДР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я полагаю, что стратегия на 2032 год была обречена на провал из за непредсказуемости межкорейских отношений», — заявил политик.

О Сэ Хун добавил, что Сеул будет подавать заявку на проведение Олимпийских игр в 2036 году.

Напомним, что письмо с предложением о совместном с КНДР проведении летних Олимпийских игр в 2032 году было направлено в Международный олимпийский комитет (МОК) в 2021 году. В результате комиссия организации отказала Сеулу и выбрала принимающим городом австралийский Брисбен.

В октябре 2022 года гендиректор МОК Кристоф Де Кеппер заявлял, что на проведение летней Олимпиады 2036 года претендуют десять стран. Он не уточнял, о каких государствах идет речь, однако разные СМИ сообщали, что принять международные соревнования хотят Великобритания, Египет и Южная Корея. Не исключено, что свою заявку подаст и Россия. Решение по хозяину ОИ-2036 примут на сессии МОК в Мумбаи, которая состоится в 2023 году.

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