Южная Корея отказалась от идеи совместного проведения Олимпийских игр с КНДР. Как сообщает «Чемпионат.com», об этом заявил мэр Сеула О Сэ Хун.
«Я полагаю, что стратегия на 2032 год была обречена на провал из за непредсказуемости межкорейских отношений», — заявил политик.
О Сэ Хун добавил, что Сеул будет подавать заявку на проведение Олимпийских игр в 2036 году.
Напомним, что письмо с предложением о совместном с КНДР проведении летних Олимпийских игр в 2032 году было направлено в Международный олимпийский комитет (МОК) в 2021 году. В результате комиссия организации отказала Сеулу и выбрала принимающим городом австралийский Брисбен.
В октябре 2022 года гендиректор МОК Кристоф Де Кеппер заявлял, что на проведение летней Олимпиады 2036 года претендуют десять стран. Он не уточнял, о каких государствах идет речь, однако разные СМИ сообщали, что принять международные соревнования хотят Великобритания, Египет и Южная Корея. Не исключено, что свою заявку подаст и Россия. Решение по хозяину ОИ-2036 примут на сессии МОК в Мумбаи, которая состоится в 2023 году.