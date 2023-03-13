Южная Корея отказалась от идеи совместного проведения Олимпийских игр с КНДР. Как сообщает «Чемпионат.com», об этом заявил мэр Сеула О Сэ Хун.

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«Я полагаю, что стратегия на 2032 год была обречена на провал из за непредсказуемости межкорейских отношений», — заявил политик.

О Сэ Хун добавил, что Сеул будет подавать заявку на проведение Олимпийских игр в 2036 году.

Напомним, что письмо с предложением о совместном с КНДР проведении летних Олимпийских игр в 2032 году было направлено в Международный олимпийский комитет (МОК) в 2021 году. В результате комиссия организации отказала Сеулу и выбрала принимающим городом австралийский Брисбен.