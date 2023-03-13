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54 минуты назад

МОК отреагировал на решение конгресса FIE о возвращении россиян на международные турниры

Матч ТВ

Международный олимпийский комитет (МОК) принял к сведению решение конгресса Международной федерации фехтования (FIE) о выступлении россиян и белорусов на турнирах под своей эгидой, говорится в сообщении МОК для «Матч ТВ».

МОК отреагировал на возвращении российских фехтовальщиков на международные турниры
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Внеочередное заседание конгресса FIE в пятницу приняло решение вернуть российских и белорусских спортсменов на международные турниры в нейтральном статусе.

— МОК принял к сведению решение FIE. Консультации со всеми заинтересованными сторонами олимпийского движения — представителями спортсменов, 206 национальными олимпийскими комитетами и международными федерациями — в рамках демократического процесса принятия решений все еще продолжаются.

В этом контексте важно отметить, что участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже не является частью дискуссий, которые сосредоточены на предстоящих международных соревнованиях, в отношении которых международные федерации имеют исключительное право. Отметим также, что в плане условий участия в международных соревнованиях FIE ссылается на соответствующие рекомендации МОК, — говорится в сообщении МОК для «Матч ТВ».

Ранее FIE в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) отстраняла российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой из за ситуации на Украине.

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