МОК отреагировал на возвращении российских фехтовальщиков на международные турниры

Международный олимпийский комитет (МОК) принял к сведению решение конгресса Международной федерации фехтования (FIE) о выступлении россиян и белорусов на турнирах под своей эгидой, говорится в сообщении МОК для «Матч ТВ».
Внеочередное заседание конгресса FIE в пятницу приняло решение вернуть российских и белорусских спортсменов на международные турниры в нейтральном статусе.
— МОК принял к сведению решение FIE. Консультации со всеми заинтересованными сторонами олимпийского движения — представителями спортсменов, 206 национальными олимпийскими комитетами и международными федерациями — в рамках демократического процесса принятия решений все еще продолжаются.
В этом контексте важно отметить, что участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже не является частью дискуссий, которые сосредоточены на предстоящих международных соревнованиях, в отношении которых международные федерации имеют исключительное право. Отметим также, что в плане условий участия в международных соревнованиях FIE ссылается на соответствующие рекомендации МОК, — говорится в сообщении МОК для «Матч ТВ».
Ранее FIE в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) отстраняла российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой из за ситуации на Украине.