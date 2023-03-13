МОК отреагировал на возвращении российских фехтовальщиков на международные турниры

— МОК принял к сведению решение FIE. Консультации со всеми заинтересованными сторонами олимпийского движения — представителями спортсменов, 206 национальными олимпийскими комитетами и международными федерациями — в рамках демократического процесса принятия решений все еще продолжаются.



В этом контексте важно отметить, что участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже не является частью дискуссий, которые сосредоточены на предстоящих международных соревнованиях, в отношении которых международные федерации имеют исключительное право. Отметим также, что в плане условий участия в международных соревнованиях FIE ссылается на соответствующие рекомендации МОК, — говорится в сообщении МОК для «Матч ТВ».