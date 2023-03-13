МОК ответил на письмо британских властей об участии россиян в Олимпиаде

В Международном олимпийском комитете (МОК) ознакомились с письмом властей Великобритании, в котором правительство страны призвало усилить давление на комитет в вопросе допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям и Играм 2024 года. В связи с этим МОК выразил надежду на то, что власти Британии будут уважать автономность спорта, заявили в пресс-службе комитета.

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«МОК принял это письмо к сведению. Не правительствам решать, какие спортсмены в каких международных соревнованиях могут принимать участие. Мы очень надеемся, что британское правительство будет уважать автономию спорта, на которую делался акцент во многих решениях, заявлениях и резолюциях ООН», — говорится в сообщении.

В субботу, 11 марта, британская газета The Guardian написала, что глава минкультуры, СМИ и спорта Великобритании Люси Фрайзер призвала руководителей международных партнеров комитета, включая Coca-Cola, Intel, Samsung и Visa оказать давление на комитет из-за опасений на счет возможного смягчения запрета на допуск россиян и белорусов к международным соревнованиям.

25 января в МОК заявили, что рассматривается возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов. Шанс получить разрешение на выступление на международных турнирах смогут только спортсмены, которые не поддерживали проведение спецоперации на Украине и не нарушали антидопинговые правила.