В сборную Франции по вольной борьбе вошли шесть этнических чеченцев

Мужская сборная Франции по вольной борьбе на молодежном чемпионате Европы (U23) оказалась полностью составленной из этнических чеченцев, следует из сообщения на официальном сайте Федерации борьбы Франции (FFLDA).

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В заявку вошли Адам Бибулатов (до 61 кг), Хамзат Арсамерзуев (65 кг), Мухаммад-Амин Сангариев (70 кг), Магомед Делиев (74 кг), Рахим Магомадов (86 кг) и Адлан Висханов (92 кг), передает РИА «Новости».

Международный олимпийский комитет (МОК) в феврале 2022 года рекомендовал спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.