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28 минут назад

FFLDA: Сборная Франции по вольной борьбе оказалась полностью составлена из этнических чеченцев

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Мужская сборная Франции по вольной борьбе на молодежном чемпионате Европы (U23) оказалась полностью составленной из этнических чеченцев, следует из сообщения на официальном сайте Федерации борьбы Франции (FFLDA).

В сборную Франции по вольной борьбе вошли шесть этнических чеченцев
Фото: Телеграм-канал РИА НовостиТелеграм-канал РИА Новости

В заявку вошли Адам Бибулатов (до 61 кг), Хамзат Арсамерзуев (65 кг), Мухаммад-Амин Сангариев (70 кг), Магомед Делиев (74 кг), Рахим Магомадов (86 кг) и Адлан Висханов (92 кг), передает РИА «Новости».

Международный олимпийский комитет (МОК) в феврале 2022 года рекомендовал спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Чемпионат Европы пройдет с 13 по 19 марта в Бухаресте (Румыния).

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