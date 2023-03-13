Талисманом II Игр стран СНГ стала рысь по имени Рыся

Талисманом II Игр стран СНГ, которые пройдут с 3 по 15 августа в Белоруссии, стала рысь по имени Рыся. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии по итогам заседания оргкомитета по обеспечению подготовки и проведения в республике международных спортивных соревнований.

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"В геральдике рысь всегда описывается как проворный и быстрый зверь, обладающий интеллектом и острым умом, - все качества, которые идеально подходят для спортивного талисмана", - цитирует пресс-служба слова начальника отдела маркетинга НОК Белоруссии Виталия Островского.

"Сильный характер - яркая игра!" - так звучит утвержденный слоган предстоящих соревнований.

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По словам Островского, "торжество спорта - это и есть момент яркой игры, этот момент невозможен без присутствия сильного характера и воли к победе".

На заседании оргкомитета также был утвержден логотип предстоящих соревнований.