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55 минут назад

Польша откажет рапиристкам России в случае подачи на визы для участия в турнире в Познани

ТАССиещё 5

Российские рапиристки не могут в настоящее время претендовать на получение в консульском отделе посольства Польши в Москве шенгенских виз, которые могут быть необходимы для поездки на апрельский этап Кубка мира по фехтованию в Познани, являющийся квалификационным турниром на Олимпиаду-2024 в Париже. Об этом ТАСС сообщили во вторник в консульском отделе посольства.

Польша откажет рапиристкам России в случае подачи на визы для участия в турнире в Познани
Фото: ТАССТАСС

"На данный момент выдача виз с целью, указанной в электронном письме, приостановлена", - ответил представитель консульства на письменный запрос ТАСС, есть ли у российских спортсменов в настоящее время возможность подать заявление на получение шенгенских виз в польское консульство в Москве.

10 марта конгресс Международной федерации фехтования (FIE) принял решение разрешить российским и белорусским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях. За возвращение россиян и белорусов проголосовали 89 делегатов, против - 46. Решение конгресса должно вступить в силу во второй половине апреля 2023 года.

Отбор на олимпийский турнир фехтовальщиков стартует 1 апреля. Этап Кубка мира в женской рапире, который пройдет в Познани с 21 по 23 апреля, является квалификационным на Игры-2024.

25 января МОК предложил допустить россиян и белорусов, не принимающих активного участия в поддержке специальной военной операции (СВО), к международным соревнованиям в нейтральном статусе и при выполнении ряда условий. В начале февраля МОК уточнил, что рассматривает вариант, при котором россияне и белорусы имели бы возможность выступать на турнирах в Азии и отобраться на Игры в Париже, однако об участии в самой Олимпиаде речи пока не идет.

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