Журова высказалась о давлении Великобритании на спонсоров Олимпийских игр

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала информацию о том, что правительство Великобритании призвало крупнейших спонсоров Олимпийских игр оказать давление на организацию по поводу допуска спортсменов из России и Белоруссии на Игры в Париже. Ее слова передает RT.
"Если так продолжится, то МОК плюнет на все и вернется к старому формату ОИ, когда они проводились без участия спонсоров. Эти политические игры только мешают компаниям распространять свои товары и услуги на весь мир. Все спонсоры заинтересованы в том, чтобы соревновались лучшие из лучших, потому что это повышает интерес и престиж ОИ", — сказала Журова.
25 января МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины. Также западные страны потребовали разъяснений с целью определения статуса, нейтрального для россиян. Игры в Париже пройдут с конца июля по середину августа 2024 года. Решение по допуску россиян пока не было озвучено.
Ранее олимпийский чемпион по хоккею, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов заявил, что , что МОК должен исключить Великобританию из олимпийского движения.