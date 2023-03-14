Журова высказалась о давлении Великобритании на спонсоров Олимпийских игр

"Если так продолжится, то МОК плюнет на все и вернется к старому формату ОИ, когда они проводились без участия спонсоров. Эти политические игры только мешают компаниям распространять свои товары и услуги на весь мир. Все спонсоры заинтересованы в том, чтобы соревновались лучшие из лучших, потому что это повышает интерес и престиж ОИ", — сказала Журова.