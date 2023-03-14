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55 минут назад

Чемпионку Европы по спортивной борьбе Чепсаракову дисквалифицировали за допинг

Газета.Ru

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) на своем официальном сайте объявило о дисквалификации чемпионки Европы 2013 года по спортивной борьбе Валерии Чепсараковой.

Чемпионку Европы Чепсаракову дисквалифицировали за допинг
Фото: ufks-rostov.ruufks-rostov.ru

Спортсменка отстранена от соревнований на два года за нарушение пунктов 4.1 и 4.2 Общероссийских антидопинговых правил. Это наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов и маркеров в пробе, а также использование или попытка использования запрещенной субстанции или метода.

Начало ее дисквалификации отсчитывается от 7 марта 2023 года с зачетом отбытого срока временного отстранения.

Выступающей за Кемеровскую область Чепсараковой 34 года, она выступает в весовой категории до 48 кг. Она является чемпионкой Европы и мира среди юниоров, а также многократным призером чемпионатов России. На первенстве страны 2022 года спортсменка завоевала серебряную медаль.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на оправдательное решение дисциплинарной антидопинговой комиссии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

Летние виды спорта,Камила Валиева,
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