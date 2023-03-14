Чемпионку Европы Чепсаракову дисквалифицировали за допинг

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) на своем официальном сайте объявило о дисквалификации чемпионки Европы 2013 года по спортивной борьбе Валерии Чепсараковой.

Фото: ufks-rostov.ru ufks-rostov.ru

Спортсменка отстранена от соревнований на два года за нарушение пунктов 4.1 и 4.2 Общероссийских антидопинговых правил. Это наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов и маркеров в пробе, а также использование или попытка использования запрещенной субстанции или метода.

Начало ее дисквалификации отсчитывается от 7 марта 2023 года с зачетом отбытого срока временного отстранения.

Выступающей за Кемеровскую область Чепсараковой 34 года, она выступает в весовой категории до 48 кг. Она является чемпионкой Европы и мира среди юниоров, а также многократным призером чемпионатов России. На первенстве страны 2022 года спортсменка завоевала серебряную медаль.