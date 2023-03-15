В Германии раскритиковали FIE за допуск российских фехтовальщиков

«Решение о допуске — это неверный путь. Кроме того, мы заявили на уровне FIE о проблеме, связанной с тем, что Россия годами оказывает влияние на спорт через олигархов и выделяет на это большие суммы денег», — приводит слова заместителя председателя комитета Филиппа Кремера Redaktions Netzwerks Deutschland.