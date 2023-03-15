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55 минут назад

Международный союз велосипедистов по ошибке приписал Дроновой британское гражданство

ТАСС

Международный союз велосипедистов (UCI) допустил неточность, указав в новом пуле допинг-тестирования UCI второе гражданство у российской спортсменки Тамары Дроновой. Об этом ТАСС в среду сообщил тренер и муж велосипедистки Владислав Дронов.

Велогонщице Дроновой ошибочно приписали британское гражданство
Фото: СоцсетиСоцсети

"Видимо, UCI делал обновление, в результате которого случилась такая ошибка, - сказал Дронов. - Наша федерация сейчас напишет официальное письмо, в котором укажет на эту оплошность".

В марте UCI опубликовал на своем сайте новый регистрируемый пул допинг-тестирования, в который была включена Дронова. В графе "гражданство" напротив фамилии этой спортсменки указаны Россия и Великобритания.

Дроновой 29 лет, с 2023 года она выступает за израильскую велошоссейную команду Israel Premier Tech Roland. Дронова, долгое время выступавшая под девичьей фамилией Балаболина, является обладательницей двух серебряных медалей чемпионатов Европы по велотреку, в 2019 году она стала третьей в индивидуальной гонке преследования на Европейских играх в Минске. На Играх в Токио эта Дронова была единственной россиянкой, выступавшей в велогонке на шоссе. В групповой гонке она финишировала 39-й, уступив 8 минут 23 секунды завоевавшей золото Анне Кизенхофер из Австрии.

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