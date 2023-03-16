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17 минут назад

Первая чемпионка мира по снукеру среди женщин Вера Селби умерла в возрасте 93 лет

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Первая чемпионка мира по снукеру среди женщин Вера Селби умерла в возрасте 93 лет, сообщает World Snooker.

Первая чемпионка мира по снукеру среди женщин Вера Селби умерла в возрасте 93 лет
Фото: WSTWST

Вера Селби из Йоркшира была пионером в женском бильярдном спорте в качестве игрока, судьи и телекомментатора. В 2016 году она была награждена Орденом Британской Империи за заслуги перед спортом.

Селби выиграла первый чемпионат мира по снукеру среди женщин в 1976 году, разгромив в финале Мюриэль Хазелдин со счётом 4:0. В 1981 году в возрасте 51 года она повторила свой успех, разгромив в финале Мэнди Фишер со счётом 3:0. Также в период с 1970 по 1978 года Селби восемь раз побеждала на женском чемпионате мира по бильярду.

В 1982 году она входила в команду комментаторов BBC на чемпионате мира. Селби продолжала играть и тренировать других спортсменов до 80 лет. В 2016 году она приняла участие в праздновании Women’s Day в Крусибле.

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