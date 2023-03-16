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32 минуты назад

Ирина Винер отреагировала на письмо гимнасток с просьбой отменить её дисквалификацию

Чемпионат.comиещё 1

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер отреагировала на письмо отечественных гимнасток к главе Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ с просьбой отменить её дисквалификацию.

Винер отреагировала на письмо гимнасток с просьбой отменить её дисквалификацию
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Ранее стало известно, что дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) отстранила Винер на два года за публичные высказывания в связи с судейским скандалом на Играх в Токио.

«Удивлена ли такой масштабной поддержкой гимнасток? Если они меня все называют мамой, то почему я должна удивляться? Я нисколько не удивлена. Тем не менее, никакой инициативы к этому я не проявляла, но вдруг увидела это

Сможет ли это помочь в теории? Я ничего не думаю. Я работаю. А думаю я над программами и качеством тренировок», — приводит слова Винер «Матч ТВ».

Летние виды спорта,Ирина Винер,
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