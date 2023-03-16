Федерация фехтования Германии отказалась проводить этап Кубка мира по женской рапире после допуска российских спортсменов
Федерация фехтования Германии (DFB) отказалась от проведения этапа Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин после того, как Международная федерация фехтования (FIE) объявила о допуске до соревнований российских и белорусских спортсменов, сообщает пресс служба DFB.
Президиум немецкой федерации проводил консультации с местными организаторами и проинформировал о своем решении FIE. Соревнования должны были пройти 5–6 мая в Таубербишофсхайме.
— Обсуждения последних дней после решения конгресса FIE снова разрешить участие в соревнованиях фехтовальщиков из России и Белоруссии вызвали бурные дискуссии как внутри страны, так и за ее пределами. Теперь мы хотим дать четкий сигнал, что нам хотелось бы другого результата и что мы все еще видим большое количество открытых вопросов, которые сделали проведение турнира невозможным.
Как бы нам ни хотелось представить наших лучших спортсменок немецкой публике и дать им возможность использовать домашнее преимущество на пути к Олимпийским играм в Париже, обстоятельства не позволяют принять другое решение, — сказала глава DFB Клаудия Бокель.
Конгресс FIE 10 марта решил вернуть на международные соревнования российских и белорусских спортсменов, команды и официальных лиц. МОК ранее объявил, что рассмотрит возможность допуска до мировых стартов в нейтральном статусе российских и белорусских атлетов.