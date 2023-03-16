— Обсуждения последних дней после решения конгресса FIE снова разрешить участие в соревнованиях фехтовальщиков из России и Белоруссии вызвали бурные дискуссии как внутри страны, так и за ее пределами. Теперь мы хотим дать четкий сигнал, что нам хотелось бы другого результата и что мы все еще видим большое количество открытых вопросов, которые сделали проведение турнира невозможным.



Как бы нам ни хотелось представить наших лучших спортсменок немецкой публике и дать им возможность использовать домашнее преимущество на пути к Олимпийским играм в Париже, обстоятельства не позволяют принять другое решение, — сказала глава DFB Клаудия Бокель.