Польша планирует отменить этап Кубка мира по фехтованию из-за допуска россиян.

Об этом сообщает «Матч ТВ».

Сегодня стало известно, что Федерация фехтования Германии (DFB) отказалась от проведения этапа Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин 5-6 мая в Таубербишофсхайме после того, как Международная федерация фехтования (FIE) объявила о допуске до соревнований российских и белорусских спортсменов.

Этап Кубка мира среди рапиристок в Познани, запланированный на 21-23 апреля, должен стать первым турниром, на который будут допущены представители России и Беларуси, однако организаторы в данный момент склоняются к отмене соревнований.