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44 минуты назад

Российские пловцы готовятся принять участие в Российско-китайских играх — ВФП

Матч ТВиещё 4

Российские пловцы готовятся принять участие в Российско китайских молодежных играх, сообщили «Матч ТВ» в пресс службе Всероссийской федерации плавания (ВФП).

Российские пловцы готовятся принять участие в Российско-китайских играх
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Российско китайские летние молодежные игры пройдут в китайском Чунцине в 2023 году.

— Планируется, что турнир пловцов состоится 21–27 мая, — сообщили «Матч ТВ» в пресс службе ВФП.

В свою очередь главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева рассказала, что надеется на включение в программу Игр и этого вида спорта.

— Минспорт запросил от нас информацию, мы всё подготовили, сделали. Надеюсь, что китайская сторона согласится, ведь это их главный вид спорта, — сказала Моисеева «Матч ТВ».

Летние виды спорта,Светлана Моисеева,СБОРНАЯ РОССИИ,
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