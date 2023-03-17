Российские пловцы готовятся принять участие в Российско-китайских играх

Российские пловцы готовятся принять участие в Российско китайских молодежных играх, сообщили «Матч ТВ» в пресс службе Всероссийской федерации плавания (ВФП).
Российско китайские летние молодежные игры пройдут в китайском Чунцине в 2023 году.
— Планируется, что турнир пловцов состоится 21–27 мая, — сообщили «Матч ТВ» в пресс службе ВФП.
В свою очередь главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева рассказала, что надеется на включение в программу Игр и этого вида спорта.
— Минспорт запросил от нас информацию, мы всё подготовили, сделали. Надеюсь, что китайская сторона согласится, ведь это их главный вид спорта, — сказала Моисеева «Матч ТВ».