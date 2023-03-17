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1 час назад

Фетисов призвал обратиться в ООН за ответом о допуске россиян к ОИ-2024

Газета.Ru

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Фетисов заявил, что если Международный олимпийский комитет (МОК) продолжит следовать политике недопуска российских спортсменов к международным соревнованиям, России необходимо обращаться в Организацию Объединенных Наций (ООН).

Фетисов призвал обратиться в ООН за ответом о допуске россиян к ОИ-2024
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Надо воздействовать на МОК. Если ситуация с недопуском связана с СВО, то они должны внести в хартию пункт о том, что стороны или сторона — участница военного конфликта должна отстраняться от международных соревнований. Сейчас в мире больше 25 конфликтов, но почему-то все свелось к одному, который касается нашей страны.

Если не будет ответа, нужно обратиться в ООН. Нынешние решения МОК совершенно беспредельные», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Напомним, что 25 января Международный олимпийский комитет объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины.

Глава МОК Томас Бах призвал правительства стран не вмешиваться в вопрос допуска российских и белорусских спортсменов до международных соревнований. В интервью Der Spiegel он сообщил, что допускает участие россиян и белорусов в Играх-2024 без флага и гимна, отметив, что МОК не поддерживает дискриминацию по национальному признаку.

Летние виды спорта,Томас Бах,Вячеслав Фетисов,Госдума,ООН,
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