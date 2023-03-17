Фетисов призвал обратиться в ООН за ответом о допуске россиян к ОИ-2024

«Надо воздействовать на МОК. Если ситуация с недопуском связана с СВО, то они должны внести в хартию пункт о том, что стороны или сторона — участница военного конфликта должна отстраняться от международных соревнований. Сейчас в мире больше 25 конфликтов, но почему-то все свелось к одному, который касается нашей страны.



Если не будет ответа, нужно обратиться в ООН. Нынешние решения МОК совершенно беспредельные», — приводит слова Фетисова ТАСС.