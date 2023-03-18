FIE запретила фехтовальщикам носить символику Украины

Олимпийская чемпионка 2008 года, шестикратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы по фехтованию на саблях Ольга Харлан сообщила в соцсетях, что Международная федерация фехтования (FIE) запретила командам других стран надевать украинскую символику во время этапа Гран-при по женской рапире в Южной Корее.

Фото: «ЧЕМПИОНАТ» «ЧЕМПИОНАТ»

В частности, с сине-жёлтыми нашивками в знак несогласия с возвращением россиян на соревнования и солидарности с Украиной на дорожки вышли американские рапиристки, но представители FIE заставили их снять и запретили любые украинские символы на форме.