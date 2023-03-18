Германия выступила против возвращения россиян на международные турниры

Национальный олимпийский комитет Германии (DOSB) выступил против возвращения россиян и белорусов на международные турниры. Заявление приведено на официальном сайте организации.

При этом в DOSB подчеркнули, что не собираются бойкотировать Олимпийские игры в Париже 2024 года даже в случае допуска к ним сборных России и Белоруссии.

«Единственными жертвами такого спортивного бойкота станут спортсмены, которые упустят возможно единственный шанс осуществить свою олимпийскую мечту», — отмечают в организации.

18 февраля против допуска россиян и белорусов к Играм 2024 года выступил Европарламент. В Международном олимпийском комитете заявили, что резолюция Европарламента противоречит автономии спортивных организаций и объединяющей миссии Олимпиады.