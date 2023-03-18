Никита и Дарья Нагорные впервые станут родителями

Олимпийский чемпион 2020 года в команде, трёхкратный чемпион мира Никита Нагорный и его супруга, чемпионка мира и Европы по спортивной гимнастике Дарья Нагорная (Спиридонова) объявили о скором пополнении в семье.

Нагорный в своём телеграм-канале опубликовал фото с беременной женой и написал: «Н+Н=Н». Пол будущего ребёнка не сообщается.

Напомним, Никита Нагорный и Дарья Спиридонова поженились в 2018 году.