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2 часа назад

Никита и Дарья Нагорные впервые станут родителями

Чемпионат.comиещё 2

Олимпийский чемпион 2020 года в команде, трёхкратный чемпион мира Никита Нагорный и его супруга, чемпионка мира и Европы по спортивной гимнастике Дарья Нагорная (Спиридонова) объявили о скором пополнении в семье.

Нагорный в своём телеграм-канале опубликовал фото с беременной женой и написал: «Н+Н=Н». Пол будущего ребёнка не сообщается.

Напомним, Никита Нагорный и Дарья Спиридонова поженились в 2018 году.

26-летний Нагорный является победителем первенства среди команд на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония). Помимо этого золота, россиянин также завоевал бронзовые медали в многоборье и соревнованиях на перекладине. Нагорная является чемпионкой мира в соревнованиях на брусьях, а также имеет две серебряные и две бронзовые медали мировых первенств. В 2021 году Нагорная объявила о завершении спортивной карьеры.

Летние виды спорта,Никита Нагорный,Дарья Спиридонова,
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