В Москве произошла массовая драка на соревнованиях по рестболу

В Москве на соревнованиях по рестболу произошла массовая драка с участием около 50 человек. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что мероприятие проходило на «ВТБ-Арене». По информации агентства, причиной потасовки стал конфликт, возникший во время игры. Массовая драка длилась не менее 10 минут. Несколько участников драки были задержаны и доставлены в отдел полиции.