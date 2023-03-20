Шубенков об Олимпиаде-2024: «Думаю, поедем. Но как-нибудь через одно место»

– Не было мыслей уехать за границу и тренироваться там, тем самым вроде как получая больше шансов на выступление на Олимпиаде? Как в свое время сделала Дарья Клишина.

– Нет, никогда. Если отправляться туда, то нужно понимать, к кому, к какому специалисту. А вместе со своим тренером я на фиг никому нигде не нужен.

– Есть мечты об Играх в Париже?

– Это боль. Сейчас просто стараюсь все новости держать от себя подальше, иначе с ума сойду. Один сказал одно, второй ему ответил другое, этот думает третье, пятое, десятое... Понимаю, что эскапизм – не совсем лучший рецепт.

Отвлекаюсь компьютерными играми – дайте мне фигурки покрасить и 3D-графикой немного заняться. У меня есть творческие проекты.

– Давай тест на интуицию. Скажи, поедем мы на Олимпиаду-2024 или нет? Потом проверим.