Британского регбиста нашли мертвым спустя 14 месяцев после исчезновения

Британский регбист Брин Харгривз был найден мертвым спустя 14 месяцев после исчезновения. Об этом сообщает The Sun.

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В 2012 году Харгривз объявил о завершении спортивной карьеры в возрасте 26 лет, после чего переехал в США и устроился на работу в сфере нефтедобычи. О его исчезновении стало известно в январе 2022 года. Полиция штата Западная Вирджиния, где проживал британец, запустила масштабную поисковую операцию, однако она не принесла результатов.

Обнаружение тела регбиста подтвердил его брат Гарет Харгривз. Он сообщил об этом в социальных сетях.

Харгривз выступал в британской Суперлиге. Он играл за "Сент-Хеленс", "Уиган" и "Брэдфорд".

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