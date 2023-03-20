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1 час назад

Британского регбиста нашли мертвым спустя 14 месяцев после исчезновения

Газета.Ruиещё 1

Британский регбист Брин Харгривз был найден мертвым спустя 14 месяцев после исчезновения. Об этом сообщает The Sun.

Британского регбиста нашли мертвым спустя 14 месяцев после исчезновения
Фото: skysports.comskysports.com

В 2012 году Харгривз объявил о завершении спортивной карьеры в возрасте 26 лет, после чего переехал в США и устроился на работу в сфере нефтедобычи. О его исчезновении стало известно в январе 2022 года. Полиция штата Западная Вирджиния, где проживал британец, запустила масштабную поисковую операцию, однако она не принесла результатов.

Обнаружение тела регбиста подтвердил его брат Гарет Харгривз. Он сообщил об этом в социальных сетях.

Харгривз выступал в британской Суперлиге. Он играл за "Сент-Хеленс", "Уиган" и "Брэдфорд".

Ранее сообщалось, что международный гроссмейстер и бывший главный тренер мужской и женской сборных России по шахматам Наум Рашковский умер в возрасте 76 лет.

Рашковский становился победителем чемпионатов РФСФР в 1974 и 1976 годах. В 1979 году он занял первое место на турнирах в Сочи и во Львове, а в 1980-м получил звание международного гроссмейстера.

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