Финляндия отменила турнир в Турку в знак протеста против допуска фехтовальщиков РФ

На практике мы не знаем, сколько виз они бы получили в Финляндию, но мы, как и Швеция, посчитали, что в этой ситуации мы не можем проводить соревнование, в котором могут принять участие спортсмены из этих двух стран», — сказал председатель SM5L Йоонас Люйтинен.