Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+5° в 
USD 77.24EUR 82.37
Войти в почту
53 минуты назад

Финляндия отменила турнир в Турку в знак протеста против допуска российских фехтовальщиков

Чемпионат.com

Финская ассоциация фехтования и пятиборья (SM5L) приняла решение отменить сателлитный турнир Кубка мира, запланированный на сентябрь.

Финляндия отменила турнир в Турку в знак протеста против допуска фехтовальщиков РФ
Фото:  ПЛОТНИКОВА МАРИЯ, «ЧЕМПИОНАТ» ПЛОТНИКОВА МАРИЯ, «ЧЕМПИОНАТ»

Сообщается, что отмена соревнований является протестом в адрес Международной федерации фехтования (FIE), которая в этом месяце разрешила российским и белорусским спортсменам вернуться к международным соревнованиям с апреля этого года.

«Поскольку регистрация проходит через FIE, мы не можем запретить её российским и белорусским участникам и сделать так, чтобы они не приехали.

На практике мы не знаем, сколько виз они бы получили в Финляндию, но мы, как и Швеция, посчитали, что в этой ситуации мы не можем проводить соревнование, в котором могут принять участие спортсмены из этих двух стран», — сказал председатель SM5L Йоонас Люйтинен.

Летние виды спорта,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий