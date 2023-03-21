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38 минут назад

Reuters: организаторы Олимпиады-2024 планируют изготовить меньше факелов для эстафеты огня

ТАСС

Организаторы летней Олимпиады 2024 года, которая пройдет в Париже, намерены использовать меньше факелов для традиционной церемонии эстафеты олимпийского огня из-за заботы об экологической устойчивости. Об этом во вторник сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источник.

Организаторы ОИ-2024 планируют изготовить меньше факелов для эстафеты огня
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Олимпийский огонь по традиции зажигается при помощи параболического зеркала от солнечных лучей в Древней Олимпии в Греции. Торжественная церемония дает начало эстафете, которая длится непосредственно до начала комплексных соревнований. Всего в ней принимают участие тысячи человек, а каждый из участников может затем за определенную сумму купить в качестве сувенира факел, с которым ему довелось бежать.

"Организаторы планируют не использовать индивидуальные факелы для каждого бегуна. Они планируют изготовить их меньше, а в качестве причины [такого решения] называется забота об устойчивом развитии", - сказал источник.

При этом организаторы Игр, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года, сообщили агентству, что церемония зажжения одного факела от другого останется неизменной.

"С целью уменьшения с нашей стороны ущерба экологии, мы думаем о другой модели [эстафеты], которая позволит каждому сохранить сувенир об этом уникальном моменте и поделиться им со своим окружением и большим числом людей", - сказали организаторы Олимпиады.

На данный момент точные даты эстафеты неизвестны, она должна начаться в апреле следующего года по прибытии олимпийского огня из Эллады в Марсель.

В 2021 году перед Олимпийскими играми в Токио с факелом пробежали 10 тыс. человек, в 2016 году перед летней Олимпиадой в Рио-де-Жанейро - более 12 тыс., перед Играми 2012 года в Лондоне - более 8 тыс.

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