Организаторы ОИ-2024 планируют изготовить меньше факелов для эстафеты огня

Организаторы летней Олимпиады 2024 года, которая пройдет в Париже, намерены использовать меньше факелов для традиционной церемонии эстафеты олимпийского огня из-за заботы об экологической устойчивости. Об этом во вторник сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источник.
Олимпийский огонь по традиции зажигается при помощи параболического зеркала от солнечных лучей в Древней Олимпии в Греции. Торжественная церемония дает начало эстафете, которая длится непосредственно до начала комплексных соревнований. Всего в ней принимают участие тысячи человек, а каждый из участников может затем за определенную сумму купить в качестве сувенира факел, с которым ему довелось бежать.
"Организаторы планируют не использовать индивидуальные факелы для каждого бегуна. Они планируют изготовить их меньше, а в качестве причины [такого решения] называется забота об устойчивом развитии", - сказал источник.
При этом организаторы Игр, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года, сообщили агентству, что церемония зажжения одного факела от другого останется неизменной.
"С целью уменьшения с нашей стороны ущерба экологии, мы думаем о другой модели [эстафеты], которая позволит каждому сохранить сувенир об этом уникальном моменте и поделиться им со своим окружением и большим числом людей", - сказали организаторы Олимпиады.
На данный момент точные даты эстафеты неизвестны, она должна начаться в апреле следующего года по прибытии олимпийского огня из Эллады в Марсель.
В 2021 году перед Олимпийскими играми в Токио с факелом пробежали 10 тыс. человек, в 2016 году перед летней Олимпиадой в Рио-де-Жанейро - более 12 тыс., перед Играми 2012 года в Лондоне - более 8 тыс.