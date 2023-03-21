Матвиенко: без России не может быть олимпийского движения

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась о допуске российских атлетов на летние Олимпийские игры в Париже, которые пройдут в будущем году с 26 июля по 11 августа.
По ее словам, без участия россиян Игры теряют свою привлекательность.
«Без российского спорта не может быть олимпийского движения, оно потеряет конкурентность», — заявила спикер верхней палаты парламента.
25 января Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины.
На Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, 2020 года в Токио и 2022 года в Пекине российские спортсмены были представлены под нейтральным флагом в составе команды Олимпийского комитета России (ROC).