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1 час назад

Матвиенко: без России не может быть олимпийского движения

Газета.Ru

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась о допуске российских атлетов на летние Олимпийские игры в Париже, которые пройдут в будущем году с 26 июля по 11 августа.

Матвиенко: без России не может быть олимпийского движения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, без участия россиян Игры теряют свою привлекательность.

«Без российского спорта не может быть олимпийского движения, оно потеряет конкурентность», — заявила спикер верхней палаты парламента.

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины.

На Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, 2020 года в Токио и 2022 года в Пекине российские спортсмены были представлены под нейтральным флагом в составе команды Олимпийского комитета России (ROC).

Летние виды спорта,Валентина Матвиенко,Совет Федерации,
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