Матвиенко: без России не может быть олимпийского движения

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась о допуске российских атлетов на летние Олимпийские игры в Париже, которые пройдут в будущем году с 26 июля по 11 августа.

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По ее словам, без участия россиян Игры теряют свою привлекательность.

«Без российского спорта не может быть олимпийского движения, оно потеряет конкурентность», — заявила спикер верхней палаты парламента.

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины.