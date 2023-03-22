МОК обсудит возможное участие россиян в международных стартах 28 марта

«В первый день исполком МОК обсудит выводы, сделанные на основе консультаций с членами МОК, национальными олимпийскими комитетами, международными федерациями и представителями спортсменов, по вопросам санкций в отношении России и Беларуси и статуса спортсменов из этих стран», — приводит слова сообщения организации ТАСС.