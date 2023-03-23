Журова: заявление Баха не для российских спортсменов

Но здесь нет политического решения. Вряд ли в такой ситуации спортсмены поедут. Надо ехать туда, где флаг дают. Не надо пытаться всеми путями попасть в МОК. Год назад была одна история, сейчас совсем другая. Томас Бах сказал это для тех, кто его уже замучил давлением в политике», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.