Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+11° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
1 час назад

Минспорта Украины прокомментировало возвращение россиян на турниры

Lenta.ru

Министр спорта Украины Вадим Гутцайт прокомментировал возвращение россиян на международные турниры. Его слова приводит Nettavisen.

Минспорта Украины прокомментировало возвращение россиян на турниры
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Гутцайт заявил, что у украинцев нет нормальных условий для тренировок и подготовки к Олимпийским играм.

«При этом у россиян есть все необходимое, чтобы тренироваться и выступать в своей стране. Они спят ночью, а мы не спим», — добавил он, подчеркнув, что возвращение россиян не должно случиться в предверии Олимпиады.

26 января президент НОК Украины Вадим Гутцайт сообщил, что сборная Украины может пропустить Олимпиаду в Париже, если в ней будут участвовать сборные России и Белоруссии. Он добавил, что Украина ведет работы по дальнейшим возможным шагам для продления санкций.

Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает возможность допуска россиян до Игр-2024 в нейтральном статусе, однако окончательного решения по этому вопросу нет. Соревнования в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Летние виды спорта,Вадим Гутцайт,СБОРНАЯ РОССИИ,
13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий