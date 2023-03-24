Минспорта Украины прокомментировало возвращение россиян на турниры

Министр спорта Украины Вадим Гутцайт прокомментировал возвращение россиян на международные турниры. Его слова приводит Nettavisen.
Гутцайт заявил, что у украинцев нет нормальных условий для тренировок и подготовки к Олимпийским играм.
«При этом у россиян есть все необходимое, чтобы тренироваться и выступать в своей стране. Они спят ночью, а мы не спим», — добавил он, подчеркнув, что возвращение россиян не должно случиться в предверии Олимпиады.
26 января президент НОК Украины Вадим Гутцайт сообщил, что сборная Украины может пропустить Олимпиаду в Париже, если в ней будут участвовать сборные России и Белоруссии. Он добавил, что Украина ведет работы по дальнейшим возможным шагам для продления санкций.
Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает возможность допуска россиян до Игр-2024 в нейтральном статусе, однако окончательного решения по этому вопросу нет. Соревнования в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.