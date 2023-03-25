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52 минуты назад

Алексей Ягудин станцевал "приват" для сотрудницы "скорой помощи" в Чехове

Газета.Ru

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном фигурном катании Алексей Ягудин выступил в шоу "Ледниковый период. Снова вместе" в Чехове. Как передает корреспондент "Газеты.Ru", в рамках номера под песню "Sway" 43-летний фигурист перелез за оградительный бортик катка и станцевал "приват" для дежурившей там сотрудницы "скорой помощи". Судя по видео, медработница не была против такого экшена — она улыбалась и даже потрогала олимпийского чемпиона. Сидевшие рядом коллеги женщины смеялись и снимали происходящее на видео. Первое шоу хореографа Ильи Авербуха в рамках тура "Ледниковый период. Снова вместе" состоялось в подмосковном Чехове 24 марта. В нем приняли участие Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Алина Горбачева и другие звезды фигурного катания. В этом году тур проходит в поддержку олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова, госпитализированного 10 января в крайне тяжелом состоянии с пневмонией. Позже стало известно, что спортсмену ампутировали стопы и пальцы на руках.

Алексей Ягудин станцевал "приват" для сотрудницы "скорой помощи" в Чехове
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Летние виды спорта,Алина Горбачева,Марк Кондратюк,Елизавета Туктамышева,Михаил Коляда,Евгения Медведева,Алексей Ягудин,Роман Костомаров,Илья Авербух,
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