На проходящем в эти дни в Чэнду (Китай) Кубке мира по шпагам среди женщин Fencing World Cup произошёл инцидент с участием украинских фехтовальщиц.

Спортсменки попытались развернуть некий плакат в месте проведения соревнований — предположительно, с политической тематикой — однако служба безопасности не позволила им это сделать. Украинка упорствовала в своём намерении, но это не помогло — двое секьюрити свернули изображение.