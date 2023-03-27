МОК подтвердил свою позицию по допуску россиян на ОИ-2024

Глава национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил свою позицию по допуску российских и белорусских атлетов в нейтральном статусе.
Функционер заявил, что созвон на эту тему состоялся сегодня, 27 марта.
«МОК подтверждает свою позицию по защите права атлетов на участие без национальной идентификации, следовательно — без флага, гимна, и без команд», — заявил чиновник.
Напомним, что исполком МОК обсудит вопрос о допуске россиян к международным соревнованиям 28 марта.
25 января МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины.