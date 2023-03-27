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43 минуты назад

МОК подтвердил свою позицию по допуску российских атлетов на ОИ-2024

Газета.Ruиещё 1

Глава национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил свою позицию по допуску российских и белорусских атлетов в нейтральном статусе.

МОК подтвердил свою позицию по допуску россиян на ОИ-2024
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Функционер заявил, что созвон на эту тему состоялся сегодня, 27 марта.

«МОК подтверждает свою позицию по защите права атлетов на участие без национальной идентификации, следовательно — без флага, гимна, и без команд», — заявил чиновник.

Напомним, что исполком МОК обсудит вопрос о допуске россиян к международным соревнованиям 28 марта.

МОК назвал условие для допуска россиян до турниров

25 января МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины.

Летние виды спорта,Джованни Малаго,
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