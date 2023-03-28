Роднина призвала не ждать быстрого возвращения РФ после исполкома МОК

«Хотелось бы, чтобы эта ситуация разрешилась. Но, думаю, что окончательного решения вопроса по допуску российских и белорусских спортсменов мы сегодня не услышим.



Нужно понять, насколько их предложения будут нас устраивать. Быстрого и моментального решения ждать не стоит», — приводит слова Родниной «Спорт-Экспресс».