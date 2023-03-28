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1 час назад

Депутат Госдумы Роднина призвала не ждать быстрого возвращения России после исполкома МОК

Газета.Ru

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина поделилась ожиданиями от предстоящего исполкома Международного олимпийского комитета, на котором будет обсуждаться вопрос допуска российских атлетов на Игры 2024 года в Париже.

Роднина призвала не ждать быстрого возвращения РФ после исполкома МОК
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, надеяться на скорейшее разрешение этого вопроса в нашу пользу не стоит.

«Хотелось бы, чтобы эта ситуация разрешилась. Но, думаю, что окончательного решения вопроса по допуску российских и белорусских спортсменов мы сегодня не услышим.

Нужно понять, насколько их предложения будут нас устраивать. Быстрого и моментального решения ждать не стоит», — приводит слова Родниной «Спорт-Экспресс».

Напомним, что заседание исполкома пройдет сегодня, 28 марта, в швейцарской Лозанне. Ожидается, что российские атлеты смогут принять участие в парижской Олимпиаде в нейтральном статусе.

Летние виды спорта,Ирина Роднина,Госдума,
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