Пять стран выступили против участия России в ОИ-2024

Власти Украины, Эстонии, Литвы, Латвии и Польши призвали Международный олимпийский комитет (МОК) не допускать российских спортсменов к участию в олимпийских играх, сообщает Sky News.
Сегодня глава МОК Томас Бах заявил, что российские и белорусские спортсмены могут участвовать на международных турнирах под нейтральным флагом
Российские спортсмены не имеют возможности выступать на международных соревнованиях с марта прошлого года.
Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.