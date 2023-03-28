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1 час назад

Украина, Эстония, Латвия, Литва и Польша выступили против участия России в ОИ-2024

Спорт день за днем

Власти Украины, Эстонии, Литвы, Латвии и Польши призвали Международный олимпийский комитет (МОК) не допускать российских спортсменов к участию в олимпийских играх, сообщает Sky News.

Пять стран выступили против участия России в ОИ-2024
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сегодня глава МОК Томас Бах заявил, что российские и белорусские спортсмены могут участвовать на международных турнирах под нейтральным флагом

Российские спортсмены не имеют возможности выступать на международных соревнованиях с марта прошлого года.

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Летние виды спорта,Томас Бах,
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