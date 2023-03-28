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43 минуты назад

Стало известно, когда ФИБА примет решение о допуске России к квалификации на ОИ в Париже

Чемпионат.com

Международная федерации баскетбола (ФИБА) рассматривает возможность допуска национальной команды России по баскетболу к предварительной квалификации на Олимпиаду 2024 года в Париже. Об этом информирует пресс-служба ФИБА. Окончательное решение будет принято на Центральном совете, который состоится 28 апреля.

Стало известно, когда ФИБА примет решение о допуске России к квалификации на ОИ
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В предварительных квалификационных турнирах Олимпийских игр – 2024 примут участие 28 сборных, которые участвовали во втором раунде отборочных матчей чемпионата мира 2023 года, но не прошли квалификацию. Ещё 12 национальных команд, не попавших в финальный раунд отбора к чемпионату мира – 2023, проходят по рейтингу.

Пять предварительных квалификационных турниров ФИБА к Олимпийским играм пройдут с 12 по 20 августа 2023 года. Они будут проводиться по континентальному принципу. Пять их победителей получат путёвки к олимпийским отборочным турнирам ФИБА, которые состоятся в 2024 году.

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