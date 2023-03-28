Стало известно, когда ФИБА примет решение о допуске России к квалификации на ОИ

Международная федерации баскетбола (ФИБА) рассматривает возможность допуска национальной команды России по баскетболу к предварительной квалификации на Олимпиаду 2024 года в Париже. Об этом информирует пресс-служба ФИБА. Окончательное решение будет принято на Центральном совете, который состоится 28 апреля.

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В предварительных квалификационных турнирах Олимпийских игр – 2024 примут участие 28 сборных, которые участвовали во втором раунде отборочных матчей чемпионата мира 2023 года, но не прошли квалификацию. Ещё 12 национальных команд, не попавших в финальный раунд отбора к чемпионату мира – 2023, проходят по рейтингу.