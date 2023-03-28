Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+11° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту

Глава Global Athlete отреагировал на призыв 300 фехтовальщиков не возвращать Россию

Глава Global Athlete Роб Кёлер отреагировал на призыв 300 фехтовальщиков не возвращать Россию и Беларусь на международные соревнования.

Глава Global Athlete отреагировал на призыв 300 фехтовальщиков не возвращать Россию
© Чемпионат.com

Международная федерация фехтования (FIE) допустила россиян и белорусов на этапы Кубка мира с апреля, когда начинается квалификация на Олимпийские игры – 2024.

«Более 300 спортсменов из одного вида спорта (фехтование) призывают отстранить Россию и Беларусь от международных соревнований и Олимпиады-2024 в Париже. И это только один вид спорта.

МОК настолько оторван от своей заинтересованной стороны №1, спортсменов. Продолжение следует… Защита спортсменов на подъёме», — написал Кёлер на своей странице в «Твиттере».

Сегодня, 28 марта, исполком МОК обсуждает условия возвращения российских и белорусских атлетов на международные соревнования.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий