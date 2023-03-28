Глава Global Athlete отреагировал на призыв 300 фехтовальщиков не возвращать Россию
Глава Global Athlete Роб Кёлер отреагировал на призыв 300 фехтовальщиков не возвращать Россию и Беларусь на международные соревнования.
Международная федерация фехтования (FIE) допустила россиян и белорусов на этапы Кубка мира с апреля, когда начинается квалификация на Олимпийские игры – 2024.
«Более 300 спортсменов из одного вида спорта (фехтование) призывают отстранить Россию и Беларусь от международных соревнований и Олимпиады-2024 в Париже. И это только один вид спорта.
МОК настолько оторван от своей заинтересованной стороны №1, спортсменов. Продолжение следует… Защита спортсменов на подъёме», — написал Кёлер на своей странице в «Твиттере».
Сегодня, 28 марта, исполком МОК обсуждает условия возвращения российских и белорусских атлетов на международные соревнования.