Глава Global Athlete отреагировал на призыв 300 фехтовальщиков не возвращать Россию

«Более 300 спортсменов из одного вида спорта (фехтование) призывают отстранить Россию и Беларусь от международных соревнований и Олимпиады-2024 в Париже. И это только один вид спорта.



МОК настолько оторван от своей заинтересованной стороны №1, спортсменов. Продолжение следует… Защита спортсменов на подъёме», — написал Кёлер на своей странице в «Твиттере».