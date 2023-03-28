"11-й Олимпийский саммит в декабре 2022 года предложил МОК обсудить возвращение россиян и белорусов на международные соревнования в качестве нейтральных атлетов, участие спортсменов в Олимпиаде 2024 года не обсуждалось, - сказал Бах.и- МОК сохраняет за собой право принять решение в нужное время. МОК уже наложил санкции на российское и белорусское правительства. Флаги и гимны этих стран не должны демонстрироваться на международных соревнованиях, эти санкции остаются в силе".