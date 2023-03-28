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34 минуты назад

МОК отложил решение по участию российских спортсменов в международных соревнованиях

ТАСС

Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение по допуску российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях позднее. Об этом во вторник на пресс-конференции по итогам заседания исполкома МОК сообщил президент организации Томас Бах.

"11-й Олимпийский саммит в декабре 2022 года предложил МОК обсудить возвращение россиян и белорусов на международные соревнования в качестве нейтральных атлетов, участие спортсменов в Олимпиаде 2024 года не обсуждалось, - сказал Бах.и- МОК сохраняет за собой право принять решение в нужное время. МОК уже наложил санкции на российское и белорусское правительства. Флаги и гимны этих стран не должны демонстрироваться на международных соревнованиях, эти санкции остаются в силе".

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. 25 января МОК выступил с новой рекомендацией, предложив допустить до международных соревнований в нейтральном статусе спортсменов, не принимающих активного участия в поддержке специальной военной операции. Позднее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отметил, что МОК не требует от российских спортсменов осуждать спецоперацию.

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