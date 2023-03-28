Международный олимпийской комитет (МОК) придумал название для российских спортсменов на международных соревнованиях.

Если спортсмены из России будут принимать участие в международных соревнованиях, то они будут обозначаться аббревиатурой AIN (индивидуальные нейтральные атлеты). Это название будет применяться и к спортсменам из Белоруссии.

Напомним, что исполком МОК планировал обсудить вопрос о допуске россиян к международным соревнованиям 28 марта, однако решение не было принято. Остаются критерии возможного допуска: спортсмены, если будут допущены, смогут выступать в нейтральном статусе и только в индивидуальных соревнованиях, до командных видов сборная России допущена не будет.

25 января МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины.