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1 час назад

МОК придумал название для российских спортсменов на международных соревнованиях

Газета.Ru

Международный олимпийской комитет (МОК) придумал название для российских спортсменов на международных соревнованиях.

Если спортсмены из России будут принимать участие в международных соревнованиях, то они будут обозначаться аббревиатурой AIN (индивидуальные нейтральные атлеты). Это название будет применяться и к спортсменам из Белоруссии.

Напомним, что исполком МОК планировал обсудить вопрос о допуске россиян к международным соревнованиям 28 марта, однако решение не было принято. Остаются критерии возможного допуска: спортсмены, если будут допущены, смогут выступать в нейтральном статусе и только в индивидуальных соревнованиях, до командных видов сборная России допущена не будет.

25 января МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины.

МОК дал рекомендации по допуску российских спортсменов

Ранее депутат Госдумы России Дмитрий Свищев высказался о критериях отбора Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских и белорусских атлетов до Олимпийских игр.

Летние виды спорта,Видео,Дмитрий Свищев,СБОРНАЯ РОССИИ,
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