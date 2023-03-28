Олимпийский комитет России выступил с заявлением в связи с решениями исполкома МОК

Олимпийский комитет России опубликовал официальное заявление, в котором осудил очередные дискриминационные решения со стороны Международного олимпийского комитета.

В ОКР отметили, что решения исполкома МОК стали признанием ошибки о недопуске россиян на международные турниры, которая была совершена 28 февраля 2022 года. Однако новые критерии допуска россиян - дискриминационные и неприемлемые.

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В ОКР подчеркнули, что нейтральный статус - это дискриминация по национальному признаку, то есть нарушение базовых принципов прав человека, о чем ранее заявляли эксперта Организации объединенных наций.

"Что касается запрета на участие россиян в командных соревнованиях, то здесь, на наш взгляд, налицо не просто дискриминация спортсменов по паспорту, но и по тем дисциплинам, которые они представляют. Лишение как минимум 30% представителей нашей олимпийской команды возможности выступать в отборочных и квалификационных соревнованиях без каких-либо правовых оснований. Такой подход противоречит Олимпийской Хартии, Уставу ООН, гуманитарным, гражданским, да любым общепринятым нормам", - говорится в заявлении.

Также в ОКР не согласны с требованием проведения дополнительных допинг-тестов, поскольку ранее наложенные санкции по делу WADA против РУСАДА истекли в конце прошлого года. В организации назвали новые требования "необоснованными, юридически несостоятельными и чрезмерными".

"Заявленная сегодня позиция о недопуске к международным соревнованиям российских спортсменов, которые числятся в военных и силовых структурах или имеют с ними контрактные отношения, это уже не просто очередная глава в списке грубых дискриминационных санкций, о чем на днях прямо заявила г-жа Александра Ксантаки, специальный докладчик ООН в области культурных прав. Мы считаем, что данный критерий закладывает основу внутреннего конфликта в российском спорте, имеет целью внести раскол в сообщество наших спортсменов, разделить их на "допустимых" и "остальных" уже не только по национальному признаку, нанести урон спортивной отрасли России в целом", - говорится в сообщении.