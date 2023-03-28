ОКР: критерии возвращения россиян на международные старты абсолютно неприемлемы

«Теперь действовавшие больше года рекомендации Международным олимпийским комитетом дезавуированы, однако озвученные параметры и критерии возвращения россиян на международные старты абсолютно неприемлемы.



Нейтральный статус – это очевидная дискриминация по национальному признаку, нарушение базовых прав человека и гражданина, на что неоднократно обращали внимание на протяжении нескольких последних месяцев международные специалисты по гуманитарным вопросам, в том числе эксперты ООН по правам человека. Показательно, что их позиция почти полностью проигнорирована.



Мы также категорически не согласны с применением каких-либо дополнительных процедур допинг-тестов в отношении российских спортсменов. Срок действия ограничений, наложенных решением спортивного арбитражного суда по делу ВАДА против РУСАДА, истек в декабре прошлого года. На данный момент мы руководствуемся принципами Всемирного антидопингового кодекса и считаем предлагаемые условия необоснованными, юридически несостоятельными и чрезмерными.



Что касается запрета на участие россиян в командных соревнованиях, то здесь, на наш взгляд, на лицо не просто дискриминация спортсменов по паспорту, но и по тем дисциплинам, которые они представляют. Лишение как минимум 30% представителей нашей олимпийской команды возможности выступать в отборочных и квалификационных соревнованиях без каких-либо правовых оснований. Такой подход противоречит Олимпийской Хартии, Уставу ООН, гуманитарным, гражданским, да любым общепринятым нормам.



В данном контексте, когда нам по сути предлагают согласиться поставить крест на мечте тысяч спортсменов побороться за олимпийские медали, прогибом под политическое давление извне выглядят предлагаемые ограничения на размещения того или иного контента в социальных сетях российских олимпийцев.



Заявленная сегодня позиция о недопуске к международным соревнованиям российских спортсменов, которые числятся в военных и силовых структурах или имеют с ними контрактные отношения, это уже не просто очередная глава в списке грубых дискриминационных санкций, о чем на днях прямо заявила г-жа Александра Ксантаки, специальный докладчик ООН в области культурных прав. Мы считаем, что данный критерий закладывает основу внутреннего конфликта в российском спорте, имеет целью внести раскол в сообщество наших спортсменов, разделить их на «допустимых» и «остальных» уже не только по национальному признаку, нанести урон спортивной отрасли России в целом.



Таким образом, нынешние параметры допуска никак не будут способствовать возвращению российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Решения Исполкома МОК являются не более, чем фарсом, который не направлен на нормализацию ситуации, в которой грубо нарушаются базовые принципы Олимпийской хартии и Устава ООН.



Олимпийский комитет России продолжит контакты с коллегами из Лозанны с целью получения ими объективной информации о губительности дискриминационных мер, разрушающих гуманитарную и объединяющую миссию спорта.



Учитывая тот факт, что на данный момент Исполком МОК отложил принятие решения об участии наших спортсменов в Олимпийских играх, мы будем осуществлять мониторинг действий международных спортивных федераций в отношении допуска россиян к участию в соревнованиях», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ОКР.