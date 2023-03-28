МИД Чехии: российским спортсменам не место на Олимпийских играх

«Я разочарован рекомендациями МОК. Мы не должны закрывать глаза на реальность. Российским спортом централизованно управляет Кремль.



Их спортсменам не место на Олимпийских играх. Мы продолжим заниматься этим вопросом, в том числе с экспертной группой (Олимпийского комитета Чехии)», — написал Липавский.