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19 минут назад

МИД Чехии: российским спортсменам не место на Олимпийских играх

Чемпионат.com

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский опубликовал пост в социальных сетях, в котором резко раскритиковал рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов к международным соревнованиям.

МИД Чехии: российским спортсменам не место на Олимпийских играх
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Напомним, на прошедшем сегодня, 28 марта, в Лозанне исполкоме организации её глава Томас Бах назвал ряд условий, на которых участие россиян и белорусов на международных турнирах представляется возможным.

«Я разочарован рекомендациями МОК. Мы не должны закрывать глаза на реальность. Российским спортом централизованно управляет Кремль.

Их спортсменам не место на Олимпийских играх. Мы продолжим заниматься этим вопросом, в том числе с экспертной группой (Олимпийского комитета Чехии)», — написал Липавский.

Летние виды спорта,Томас Бах,
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