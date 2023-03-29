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1 час назад

Владимир Кличко: Томас Бах служит цветам и интересам России

Чемпионат.com

Бывший объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко вновь раскритиковал президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха за его позицию по поводу российских спортсменов.

«МОК разрешает российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх под «нейтральным флагом». Это решение — фальшивый флаг.

Томас Бах служит цветам и интересам России. Это решение загрязняет олимпийский дух», — написал Кличко.

На прошедшем 28 марта в Лозанне исполкоме организации её глава Томас Бах назвал ряд условий, на которых участие россиян и белорусов на международных турнирах представляется возможным.

Тарасова озвучила позицию по новым условиям МОК для россиян

Напомним, в марте 2022 года подавляющее большинство российских спортсменов были отстранены от международных соревнований. При этом в течение последнего года риторика Баха в отношении атлетов из России неоднократно менялась.

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