Бывший объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко вновь раскритиковал президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха за его позицию по поводу российских спортсменов.

«МОК разрешает российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх под «нейтральным флагом». Это решение — фальшивый флаг.



Томас Бах служит цветам и интересам России. Это решение загрязняет олимпийский дух», — написал Кличко.

На прошедшем 28 марта в Лозанне исполкоме организации её глава Томас Бах назвал ряд условий, на которых участие россиян и белорусов на международных турнирах представляется возможным.