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32 минуты назад

Польша потребует от российских спортсменов осудить СВО для допуска на Европейские игры

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Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук заявил, что поляки потребуют от российских спортсменов подписать заявление об осуждении спецоперации на Украине. По словам Бортничука, это заявление станет поводом для допуска россиян на Европейские игры и «свидетельством моральности» спортсмена.

Польша потребует от россиян осудить СВО для допуска на Европейские игры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы их пригласим, пригласим тех, кто выполнит условие. В рамках неподдерживания боевых действий пусть они подпишут заявление, что выступают против военных преступлений…. Если российский спортсмен подпишет такое заявление, то, думаю, что это будет являться свидетельством моральности, и он может участвовать в соревнованиях.

Мы в это заявление, которое будет отделять зёрна от плевел, включим фамилию Владимира Путина, включим формулировку «военные преступления». Мы будем требовать подписания такого заявления в отношении ко всем спортивным мероприятиям, которые проходят в Польше», — приводит слова Бортничука «РИА Новости Спорт» со ссылкой на RMF FM.

Летние виды спорта,Камиль Бортничук,Владимир Путин,
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