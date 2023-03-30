Польша потребует от россиян осудить СВО для допуска на Европейские игры

«Мы их пригласим, пригласим тех, кто выполнит условие. В рамках неподдерживания боевых действий пусть они подпишут заявление, что выступают против военных преступлений…. Если российский спортсмен подпишет такое заявление, то, думаю, что это будет являться свидетельством моральности, и он может участвовать в соревнованиях.



Мы в это заявление, которое будет отделять зёрна от плевел, включим фамилию Владимира Путина, включим формулировку «военные преступления». Мы будем требовать подписания такого заявления в отношении ко всем спортивным мероприятиям, которые проходят в Польше», — приводит слова Бортничука «РИА Новости Спорт» со ссылкой на RMF FM.