Двукратный чемпион Игр Васильев призвал россиян отказаться от ОИ-2024

Двукратный чемпион Игр Васильев призвал российских атлетов отказаться от участия в ОИ-2024
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о допуске российских атлетов на Игры 2024 года в Париже.
По его словам, те спортсмены, у которых есть совесть, не должны принимать участие в Олимпиаде в нейтральном статусе.
«Убежден, что на Олимпиаду ехать нам не надо. А кто боится, что за это нас на два олимпийских цикла дисквалифицируют, послушайте, они нарушили все законы. МОК это не слишком волнует. Когда все закончится, будут садиться за стол и заново договариваться.
Отдельные спортсмены пусть едут, которые за счет нашего государства пили и ели, ездили на сборы, а сейчас поедут отдельно. Им с этим жить дальше. У кого совесть есть, тот не поедет. Я бы не поехал», — приводит слова Васильева «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Игры 2024 года пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа будущего года.
Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Ирина Роднина назвала «бредом сивой кобылы» требования главы МОК Баха по допуску россиян на ОИ-2024.