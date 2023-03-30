Двукратный чемпион Игр Васильев призвал россиян отказаться от ОИ-2024

«Убежден, что на Олимпиаду ехать нам не надо. А кто боится, что за это нас на два олимпийских цикла дисквалифицируют, послушайте, они нарушили все законы. МОК это не слишком волнует. Когда все закончится, будут садиться за стол и заново договариваться.



Отдельные спортсмены пусть едут, которые за счет нашего государства пили и ели, ездили на сборы, а сейчас поедут отдельно. Им с этим жить дальше. У кого совесть есть, тот не поедет. Я бы не поехал», — приводит слова Васильева «Спорт-Экспресс».