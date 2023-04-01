$76.45+0.1482.39-0.75
1 час назад

В МОК осудили решение Украины бойкотировать соревнования с участием россиян

Илья Родин

Международный олимпийский комитет раскритиковал решение правительства Украины запретить своим атлетам соревноваться с россиянами. В МОК предупредили, что эта мера отрицательно скажется на развитии спорта в республике, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу организации.

Отмечается, что в пятницу, 31 марта, член исполкома НОК Украины Олег Немчинов рассказал о решении властей страны запретить спортсменам участвовать в тех квалификационных соревнованиях на Олимпийские игры--2024, в которых планируют принять участие россияне.

В МОК подчеркнули, что реализация такого решения навредит исключительно украинскому спортивному сообществу. В пресс-службе добавили, что на конфликт эта мера не окажет никакого воздействия. В частности, не приведет к его прекращению.

В Кремле высказались о последних рекомендациях МОК

В организации пояснили, что МОК по-прежнему придерживается олимпийских традиций, полагает, что правительствам не следует принимать решения о том, какие атлеты могут принимать участие в турнирах, а какие - нет.

Украинские спортсмены и другие члены олимпийского сообщества сделали ранее ряд заявлений, в которых выступили против бойкотов и запретов, напомнили в пресс-службе.

Летние виды спорта,Видео,Правительство Украины,
21
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий