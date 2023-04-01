Международный олимпийский комитет раскритиковал решение правительства Украины запретить своим атлетам соревноваться с россиянами. В МОК предупредили, что эта мера отрицательно скажется на развитии спорта в республике, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу организации.

Отмечается, что в пятницу, 31 марта, член исполкома НОК Украины Олег Немчинов рассказал о решении властей страны запретить спортсменам участвовать в тех квалификационных соревнованиях на Олимпийские игры--2024, в которых планируют принять участие россияне.

В МОК подчеркнули, что реализация такого решения навредит исключительно украинскому спортивному сообществу. В пресс-службе добавили, что на конфликт эта мера не окажет никакого воздействия. В частности, не приведет к его прекращению.

В организации пояснили, что МОК по-прежнему придерживается олимпийских традиций, полагает, что правительствам не следует принимать решения о том, какие атлеты могут принимать участие в турнирах, а какие - нет.