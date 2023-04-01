Тарасова: "Плевать, хотят украинцы соревноваться с россиянами или нет"

«Нам плевать, хотят они с нами соревноваться или нет. Их право, как нас это касается? Они не из-за нас отказываются, а из-за себя. Им предлагают участвовать, а они не хотят. Пусть будет так. Не думаю, что МОК сможет как-то повлиять на их позицию», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».